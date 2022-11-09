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Гросси: МАГАТЭ не нашло свидетельств работы над «грязной бомбой» на Украине

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Инспекторы МАГАТЭ не нашли свидетельств работы над «грязной бомбой» на Украине. Об этом на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР27) в Египте заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси: МАГАТЭ не нашло свидетельств работы над «грязной бомбой» на Украине
  • Gettyimages.ru

«Мы смогли подтвердить отсутствие признаков использования ядерных материалов не по назначению», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что специалисты Международного агентства по атомной энергии проведут проверку нескольких объектов на территории Украины в связи с информацией о возможной разработке «грязной бомбы».

Президент России Владимир Путин заявлял о попытках киевского режима замести следы создания «грязной бомбы».

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