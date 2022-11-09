Гросси: МАГАТЭ не нашло свидетельств работы над «грязной бомбой» на Украине

Инспекторы МАГАТЭ не нашли свидетельств работы над «грязной бомбой» на Украине. Об этом на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР27) в Египте заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Gettyimages.ru