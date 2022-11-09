Власти Херсонской области сообщили о больших потерях ВСУ в регионе
- Legion-Media
Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Очень много погибших, в том числе наёмников. Техники шло много, разбили прилично. У них большие потери в живой силе и технике», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, на линии фронта зафиксировано присутствие польских и англоязычных наёмников.
В ночь на 9 ноября Стремоусов сообщал, что украинские военные пошли в атаку в районе Снигирёвки Херсонской области, в рядах ВСУ числятся англоговорящие наёмники, а также наёмники из Польши.
Позднее атака украинских военных на Снигирёвку была отбита.