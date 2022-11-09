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Власти Херсонской области сообщили о больших потерях ВСУ в регионе

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Украинские войска понесли большие потери на Херсонской линии фронта, есть много погибших, в том числе наёмников.
Власти Херсонской области сообщили о больших потерях ВСУ в регионе
  • Legion-Media

Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Очень много погибших, в том числе наёмников. Техники шло много, разбили прилично. У них большие потери в живой силе и технике», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на линии фронта зафиксировано присутствие польских и англоязычных наёмников.

В ночь на 9 ноября Стремоусов сообщал, что украинские военные пошли в атаку в районе Снигирёвки Херсонской области, в рядах ВСУ числятся англоговорящие наёмники, а также наёмники из Польши.

Позднее атака украинских военных на Снигирёвку была отбита.

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