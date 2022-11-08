ВС России уничтожили более 50 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Вооружённые силы России уничтожили более 50 военных Вооружённых сил Украины на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что за сутки на этом направлении российские подразделения пресекли девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп украинских войск в тыловые районы обороны.

По данным Минобороны России, было уничтожено более 50 военных ВСУ и националистов. Кроме того, поражено семь боевых машин и десять автомобилей.

Также Вооружённые силы России уничтожили более 100 военных Вооружённых сил Украины при попытке наступления на Краснолиманском направлении.

Помимо этого, ВС России уничтожили хранилище топлива для военной техники в Днепропетровской области.