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ВС России уничтожили более 50 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

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Вооружённые силы России уничтожили более 50 военных Вооружённых сил Украины на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.
ВС России уничтожили более 50 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

Отмечается, что за сутки на этом направлении российские подразделения пресекли девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп украинских войск в тыловые районы обороны. 

По данным Минобороны России, было уничтожено более 50 военных ВСУ и националистов. Кроме того, поражено семь боевых машин и десять автомобилей. 

Также Вооружённые силы России уничтожили более 100 военных Вооружённых сил Украины при попытке наступления на Краснолиманском направлении.

Помимо этого, ВС России уничтожили хранилище топлива для военной техники в Днепропетровской области.

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