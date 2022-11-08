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ВС России уничтожили хранилище топлива для военной техники в Днепропетровской области

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили хранилище топлива для военной техники в Днепропетровской области.
ВС России уничтожили хранилище топлива для военной техники в Днепропетровской области
  • РИА Новости

«Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Кущовое Запорожской области, Невское Луганской Народной Республики, Высокополье Херсонской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населённого пункта Лычково Днепропетровской области», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили четыре украинских склада боеприпасов.

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