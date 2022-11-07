Пленный украинский военнослужащий рассказал, что ВСУ оставляют позиции у Артёмовска

Украинские военные бегут с позиций у Артёмовска, сообщил взятый в плен военнослужащий ВСУ Павел Ткачук.

«Целый день и целую ночь было много прилётов пристрельных и прострелки окраин лесов и лесопосадок, было много «двухсотых» и раненых», — рассказал Ткачук о событиях возле пригорода Артёмовска — населённого пункта Опытное. Его слова передаёт РИА Новости.

После того, как в Опытное вошли российские войска, многие военнослужащие ВСУ сбежали, добавил военнопленный.

Ранее стало известно, что бойцы «группы Вагнера» ведут тяжёлые бои за пригород Артёмовска — Опытное, ВСУ выбиты из села Иванград.

29 октября помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил об успешном продвижении союзных сил под Артёмовском и Соледаром в ДНР.