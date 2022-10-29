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В МВД ЛНР заявили об успешном продвижении союзных сил под Артёмовском и Соледаром

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Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил об успешном продвижении союзных сил под Артёмовском и Соледаром в ДНР.
В МВД ЛНР заявили об успешном продвижении союзных сил под Артёмовском и Соледаром
  • РИА Новости

«Успешное продвижение на Соледаре, на Артёмовском направлении. Наши подразделения методично выбивают противника», — цитирует его ТАСС.

Говоря об украинских боевиках, он отметил, что «день за днём сотня за сотней их ложится».

«Такие потери Украина, наверное, не ожидала последние три-четыре месяца, они превзойдут все остальные», — сказал он.

Киселёв подчеркнул, что киевские силовики несут большие потери ещё и в военной технике по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери боевиков ВСУ в боях бывают в 7—10 раз выше российских.

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