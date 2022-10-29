В МВД ЛНР заявили об успешном продвижении союзных сил под Артёмовском и Соледаром
- РИА Новости
«Успешное продвижение на Соледаре, на Артёмовском направлении. Наши подразделения методично выбивают противника», — цитирует его ТАСС.
Говоря об украинских боевиках, он отметил, что «день за днём сотня за сотней их ложится».
«Такие потери Украина, наверное, не ожидала последние три-четыре месяца, они превзойдут все остальные», — сказал он.
Киселёв подчеркнул, что киевские силовики несут большие потери ещё и в военной технике по всей линии боевого соприкосновения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери боевиков ВСУ в боях бывают в 7—10 раз выше российских.