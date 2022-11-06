РИА Новости: бойцы «группы Вагнера» ведут бои за пригород Артёмовска в ДНР
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«Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут (Артёмовск. — RT) уже входим, втягиваемся потихонечку», — приводит РИА Новости слова одного из членов подразделения.
Он добавил, что ВСУ ведут постоянные обстрелы из миномётов и тяжёлой артиллерии.
Ранее помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил об успешном продвижении союзных сил под Артёмовском и Соледаром в ДНР.