Узнать больше

Военные ВС России отметили странное поведение «наступающих в полный рост» украинцев

Короткая ссылка
Солдаты украинской 92-й бригады наступают на российские позиции в Харьковской области в неадекватном состоянии, предположил в беседе с РИА Новости российский военный, выполняющий задачи на данном направлении.
Военные ВС России отметили странное поведение «наступающих в полный рост» украинцев
  • РИА Новости

«Наш батальон ведёт боевые действия против 92-й бригады Вооружённых сил Украины. Мы неоднократно замечали, что, когда они пытаются атаковать наши позиции, они находятся под воздействием наркотических или психотропных веществ», — сказал боец.

Он напомнил, что военные ВСУ из этого подразделения попытались прорвать российскую оборону и «в полный рост бежали».

«Всаживаешь очередь (из автомата), полностью магазин, они будто не реагируют. Только спустя минуту человек осознаёт, что находится при смерти и падает», — сказал собеседник агентства.

Украинские военнопленные ранее рассказали, что некоторые военнослужащие ВСУ выполняли боевые задания под воздействием наркотических средств, в том числе амфетамина.

Командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд отметил, что «они днём идут напрямую, напролом, видимо, под какими-то препаратами».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить