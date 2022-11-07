Военные ВС России отметили странное поведение «наступающих в полный рост» украинцев

Солдаты украинской 92-й бригады наступают на российские позиции в Харьковской области в неадекватном состоянии, предположил в беседе с РИА Новости российский военный, выполняющий задачи на данном направлении.

«Наш батальон ведёт боевые действия против 92-й бригады Вооружённых сил Украины. Мы неоднократно замечали, что, когда они пытаются атаковать наши позиции, они находятся под воздействием наркотических или психотропных веществ», — сказал боец.

Он напомнил, что военные ВСУ из этого подразделения попытались прорвать российскую оборону и «в полный рост бежали».

«Всаживаешь очередь (из автомата), полностью магазин, они будто не реагируют. Только спустя минуту человек осознаёт, что находится при смерти и падает», — сказал собеседник агентства.

Украинские военнопленные ранее рассказали, что некоторые военнослужащие ВСУ выполняли боевые задания под воздействием наркотических средств, в том числе амфетамина.

Командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд отметил, что «они днём идут напрямую, напролом, видимо, под какими-то препаратами».