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Командир из отряда «Крым»: ВСУ идут на задания под воздействием препаратов

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Диверсионно-разведывательные группы ВСУ отправляются на задания под воздействием препаратов, допустил командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным «Бонд».

«У них (украинских военных. — RT) фармацевтика работает: они днём идут напрямую, напролом, видимо, под какими-то препаратами», — цитирует его РИА Новости.

Военный допустил, что ВСУ особенным образом подталкивает на выполнение задач командование.

«Не может адекватный человек, который переживает за свою жизнь, такие шаги делать», — заявил он.

Ранее стало известно, что некоторые солдаты ВСУ выполняли боевые задания под воздействием наркотических средств, в том числе амфетамина.

До этого пленный военнослужащий полка «Азов»* Ренат Алиев сообщил, что не менее половины военных некоторых частей украинского полка принимали наркотики.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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