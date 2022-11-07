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Баданин ликвидирует в Литве управляющую компанию издания «Проект»

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Главный редактор издания «Проект»* Роман Баданин** приступил к ликвидации в Литве компании Project Media. Об этом RT стало известно из реестра юрлиц Литвы.
Баданин ликвидирует в Литве управляющую компанию издания «Проект»
  • Gettyimages.ru
  • © Andrius Aleksandravicius / EyeEm

Project Media была зарегистрирована в Вильнюсе и просуществовала почти четыре года. Информации о финансовых отчётах компании в базе данных нет.

При этом руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что заказчики разочаровались в главреде «Проекта» Романе Баданине и не планируют далее финансировать его.

«Все его расследования основаны на фейках и подделанных документах. Западные кураторы это поняли, и Баданин стал им неинтересен», — сказал Бородин.

При этом у Баданина по-прежнему остаётся ещё одна компания с тем же названием — Project Media, но зарегистрированная в США.

Ранее Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство по иску Роскомнадзора к Баданину.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

** Баданин Роман Сергеевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 15.07.2021.

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