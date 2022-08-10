Судебные приставы завели исполнительное производство на главреда «Проекта» Баданина
- РИА Новости
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Исполнительное производство на 10 тыс. рублей было возбуждено в отношении Баданина 21 июля 2022 года, следует из базы ФССП.
В ноябре 2021 года Роскомнадзор подал иск к издателю по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие маркировки иноагента, Чертановский районный суд удовлетворил его.
Ранее источник RT сообщил, что Баданин и его заместитель Михаил Рубин*** переехали в Тбилиси.
* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.
** Баданин Роман Сергеевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 15.07.2021.
*** Рубин Михаил Аркадьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 23.07.2021.