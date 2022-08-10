Судебные приставы завели исполнительное производство на главреда «Проекта» Баданина

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство по иску Роскомнадзора к главреду издания «Проект»* Роману Баданину**.

Исполнительное производство на 10 тыс. рублей было возбуждено в отношении Баданина 21 июля 2022 года, следует из базы ФССП.

В ноябре 2021 года Роскомнадзор подал иск к издателю по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие маркировки иноагента, Чертановский районный суд удовлетворил его.

Ранее источник RT сообщил, что Баданин и его заместитель Михаил Рубин*** переехали в Тбилиси.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

** Баданин Роман Сергеевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 15.07.2021.

*** Рубин Михаил Аркадьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 23.07.2021.