Источник: руководство интернет-издания «Проект» обосновалось в Тбилиси

Главный редактор «Проекта»* Роман Баданин** и его заместитель Михаил Рубин*** переехали в Тбилиси. Об этом RT сообщил источник из окружения Баданина.

По информации собеседника RT, переезд руководителей «Проекта» в Тбилиси связан с тем, что им легче общаться со своими источниками и работать в стране, которая находится рядом с Россией, нежели в США.

«При этом Баданин остаётся стипендиатом Стэнфордского университета и продолжает ездить в США, где занимается поиском финансирования для «Проекта», — сообщает источник RT.

Кроме того, по словам собеседника RT, Баданин обсуждает со своими экс-коллегами из «Газеты.Ru» их переезд в Тбилиси и сотрудничество с «Проектом». Также главред «Проекта» продолжает тесное сотрудничество с болгарским журналистом-расследователем Христо Грозевым, который возглавляет издание Bellingcat, добавил источник.

Баданин уехал из России в июле 2021 года, когда Генпрокуратура признала деятельность «Проекта» нежелательной.

Ранее Роскомнадзор составил на главреда «Проекта» Романа Баданина и издателя «Медиазоны»**** Петра Верзилова***** протоколы об отсутствии в постах его личных аккаунтов маркировки, свидетельствующей о том, что они иноагенты.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

** Баданин Роман Сергеевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 15.07.2021.

*** Рубин Михаил Аркадьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 23.07.2021.

**** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

***** Верзилов Пётр Юрьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.