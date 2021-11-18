Роскомнадзор составил протоколы на Баданина и Верзилова за отсутствие маркировки иноагента

Роскомнадзор составил на главреда «Проекта»* Романа Баданина** и издателя «Медиазоны»*** Петра Верзилова**** протоколы об отсутствии в постах их личных аккаунтов маркировки, свидетельствующей о том, что они иноагенты.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении Романа Баданина и Петра Верзилова по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП России за отсутствие соответствующей маркировки в постах личных аккаунтов в социальных сетях», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что протоколы будут рассмотрены судом.

15 июля стало известно, что Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов восемь человек, в том числе Юлию Ярош и Романа Баданина.

В конце сентября в Министерстве юстиции России дополнили реестры иностранных СМИ и незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. В частности, в реестр внесли Петра Верзилова и главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

** Баданин Роман Сергеевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 15.07.2021.

*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

*** Верзилов Пётр Юрьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.