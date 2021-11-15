МВД России объявило в розыск Петра Верзилова

Министерство внутренних дел России объявило в розыск издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова**. Об этом свидетельствуют данные базы розыска ведомства.

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РИА Новости