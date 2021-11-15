МВД России объявило в розыск Петра Верзилова

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова**. Об этом свидетельствуют данные базы розыска ведомства.
МВД России объявило в розыск Петра Верзилова
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Верзилов Пётр Юрьевич**, 25.10.1987... разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

В конце сентября в Министерстве юстиции России дополнили реестры иностранных СМИ и незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

В частности, в реестр внесли Петра Верзилова и главреда «Медиазоны»* Сергея Смирнова.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

** Верзилов Пётр Юрьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.

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