Мобилизованные усилили линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара

Призванные в рамках частичной мобилизации россияне оборудовали линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара.

Об этом информирует РИА Новости.

«Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов всё нормально — у нас тепло, жалоб пока нет», — рассказал один из мобилизованных.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская армия продолжает создавать провокации, направленные на создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, ВСУ в течение суток выпустили по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов.