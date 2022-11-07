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Мобилизованные усилили линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара

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Призванные в рамках частичной мобилизации россияне оборудовали линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара.
Мобилизованные усилили линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов всё нормально — у нас тепло, жалоб пока нет», — рассказал один из мобилизованных.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская армия продолжает создавать провокации, направленные на создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, ВСУ в течение суток выпустили по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов.

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