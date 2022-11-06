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Британский адвокат Али Риза заявил, что Запад мог предотвратить начало украинского кризиса

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Британский королевский адвокат Альпер Али Риза в статье для кипрского издания Cyprus Mail выразил уверенность, что Соединённые Штаты, а также Великобритания могли предотвратить начало украинского конфликта, если бы прислушались к требованиям России.
Британский адвокат Али Риза заявил, что Запад мог предотвратить начало украинского кризиса
  • РИА Новости

«Более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов», — заявил обозреватель.

Вместо этого, подчеркнул Али Риза, Вашингтон и Лондон настаивали на праве каждого государства вступить в Североатлантический альянс, несмотря на предупреждения Москвы о том, что расширение НАТО на восток приведёт к последствиям.

В мае американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что руководство НАТО в своих заявлениях забывает упомянуть, что украинский кризис стал следствием непрерывного расширения альянса на восток, пока он в итоге не подобрался вплотную к границам России.

Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что в Национальном архиве Великобритании был найден документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток.

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