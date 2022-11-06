Британский адвокат Али Риза заявил, что Запад мог предотвратить начало украинского кризиса
- РИА Новости
«Более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов», — заявил обозреватель.
Вместо этого, подчеркнул Али Риза, Вашингтон и Лондон настаивали на праве каждого государства вступить в Североатлантический альянс, несмотря на предупреждения Москвы о том, что расширение НАТО на восток приведёт к последствиям.
В мае американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что руководство НАТО в своих заявлениях забывает упомянуть, что украинский кризис стал следствием непрерывного расширения альянса на восток, пока он в итоге не подобрался вплотную к границам России.
Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что в Национальном архиве Великобритании был найден документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток.