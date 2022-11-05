Узнать больше

Ветеран разведки объяснил большое число наёмников в ВСУ нехваткой украинских военных

Короткая ссылка
ВСУ привлекают всё больше иностранных наёмников, потому что украинских военнослужащих недостаточно, считает ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.
Ветеран разведки объяснил большое число наёмников в ВСУ нехваткой украинских военных
  • AP

Такое мнение он выразил в беседе с «Московским комсомольцем».

«Это говорит лишь о том, что не хватает украинцев. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан. Это подтверждается не только большим количеством наёмников (в первую очередь поляков, хотя там также есть румыны, немцы, американцы, англичане), а ещё и тем, что всё чаще в плен попадают люди уже зрелого и даже пожилого возраста», — сказал он.

Издание напоминает, что, как отмечал полковник ЛНР Виталий Киселёв, на Луганском направлении в составе ВСУ задействовано порядка 70% наёмников.

Ранее российская армия ракетным ударом поразила штаб одного из подразделений иностранных наёмников в районе Николаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить