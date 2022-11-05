Ветеран разведки объяснил большое число наёмников в ВСУ нехваткой украинских военных

ВСУ привлекают всё больше иностранных наёмников, потому что украинских военнослужащих недостаточно, считает ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.

Такое мнение он выразил в беседе с «Московским комсомольцем».

«Это говорит лишь о том, что не хватает украинцев. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан. Это подтверждается не только большим количеством наёмников (в первую очередь поляков, хотя там также есть румыны, немцы, американцы, англичане), а ещё и тем, что всё чаще в плен попадают люди уже зрелого и даже пожилого возраста», — сказал он.

Издание напоминает, что, как отмечал полковник ЛНР Виталий Киселёв, на Луганском направлении в составе ВСУ задействовано порядка 70% наёмников.

Ранее российская армия ракетным ударом поразила штаб одного из подразделений иностранных наёмников в районе Николаева.