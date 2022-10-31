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Рогов: группировка наёмников в Запорожье состоит из поляков, грузин и чеченских боевиков

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В Запорожье группировка наёмников, состоящая из поляков, грузин и чеченских боевиков, насчитывает более 7 тыс. человек, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: группировка наёмников в Запорожье состоит из поляков, грузин и чеченских боевиков
  • AP
  • © Oleksandr Ratushniak

Он уточнил, что в городе также присутствует большое число боевиков батальона «Кракен».

«Их больше семи тысяч. Чеченские боевики, поляки и грузины начали выстраивать взаимодействие», — рассказал Рогов.

Также ранее Рогов сообщил, что в Запорожской области уничтожена группа боевиков, которые вышли из чеченских террористических банд и воевали на стороне Киева.

В июле глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости уничтожения сбежавших с территории Чеченской Республики на Украину террористов.

По словам Рогова, украинские войска превращают Запорожье в укреплённый район, готовя его к уличным боям.

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