Рогов: группировка наёмников в Запорожье состоит из поляков, грузин и чеченских боевиков
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Он уточнил, что в городе также присутствует большое число боевиков батальона «Кракен».
«Их больше семи тысяч. Чеченские боевики, поляки и грузины начали выстраивать взаимодействие», — рассказал Рогов.
Также ранее Рогов сообщил, что в Запорожской области уничтожена группа боевиков, которые вышли из чеченских террористических банд и воевали на стороне Киева.
В июле глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости уничтожения сбежавших с территории Чеченской Республики на Украину террористов.
По словам Рогова, украинские войска превращают Запорожье в укреплённый район, готовя его к уличным боям.