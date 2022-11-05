Российская армия уничтожила в Донбассе пять греческих БМП-1 сразу после того, как Греция передала их Украине. Об этом пишет портал iskra.gr.

По данным издания, уничтожение военной техники произошло, когда ВС России сорвали украинское наступление в Харьковской области.

В результате безуспешной попытки наступления было ликвидировано 150 военнослужащих ВСУ, один танк и пять БМП-1, добавили в статье.

«Греческим военным больно на сердце, когда они видят, как БМП-1 горят, как факелы, на украинских равнинах, обслуживая режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского», — говорится в публикации другого греческого портала pronews.gr.

28 октября в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку боевиков ВСУ на Купянском направлении

В ходе атаки было уничтожено более 150 украинских боевиков, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортёра и девять пикапов.