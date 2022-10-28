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Минобороны России заявило об отражении атаки боевиков ВСУ на Купянском направлении

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В Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку боевиков ВСУ на Купянском направлении.
Минобороны России заявило об отражении атаки боевиков ВСУ на Купянском направлении
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населённого пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе атаки было уничтожено более 150 украинских боевиков, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортёра и девять пикапов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери боевиков ВСУ в боях бывают в 7—10 раз выше российских.

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