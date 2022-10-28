Минобороны России заявило об отражении атаки боевиков ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку боевиков ВСУ на Купянском направлении.

«На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населённого пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе атаки было уничтожено более 150 украинских боевиков, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортёра и девять пикапов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери боевиков ВСУ в боях бывают в 7—10 раз выше российских.