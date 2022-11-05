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Генсек НАТО Столтенберг высказался о риске применения ядерного оружия на Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск применения ядерного оружия на территории Украины в данный момент невелик.
Генсек НАТО Столтенберг высказался о риске применения ядерного оружия на Украине
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом он рассказал в интервью турецкому телеканалу NTV.

Столтенберг добавил, что, несмотря на минимальные риски применения ядерного оружия на Украине, НАТО по-прежнему серьёзно относится к этому вопросу, поскольку последствия применения такого оружия будут очень большими.

27 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на официальном уровне и в СМИ в западных странах происходит «накачка» темы ядерного оружия.

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