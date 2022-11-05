Мэр Одессы выступил за снос памятника императрице Екатерине II

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.

По его словам, голосование по вопросу дальнейшей судьбы памятника основателю Одессы завершено.

«Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади. Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша община сохранила верность демократическим ценностям», — приводит РИА Новости заявление Труханова.

Он добавил, что будет голосовать за демонтаж памятника.

Ранее стало известно, что вандалы осквернили памятник Екатерине II в Одессе.

В российском МИД сообщили, что Москва продолжит поднимать проблему сноса памятников советским воинам-освободителям в странах Европы в международных организациях.