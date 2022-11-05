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Мэр Одессы выступил за снос памятника императрице Екатерине II

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Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.
Мэр Одессы выступил за снос памятника императрице Екатерине II
  • РИА Новости
  • © Сергей Поляков

По его словам, голосование по вопросу дальнейшей судьбы памятника основателю Одессы завершено.

«Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади. Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша община сохранила верность демократическим ценностям», — приводит РИА Новости заявление Труханова.

Он добавил, что будет голосовать за демонтаж памятника.

Ранее стало известно, что вандалы осквернили памятник Екатерине II в Одессе.

В российском МИД сообщили, что Москва продолжит поднимать проблему сноса памятников советским воинам-освободителям в странах Европы в международных организациях.

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