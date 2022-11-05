Мэр Одессы выступил за снос памятника императрице Екатерине II
- РИА Новости
- © Сергей Поляков
По его словам, голосование по вопросу дальнейшей судьбы памятника основателю Одессы завершено.
«Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади. Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша община сохранила верность демократическим ценностям», — приводит РИА Новости заявление Труханова.
Он добавил, что будет голосовать за демонтаж памятника.
Ранее стало известно, что вандалы осквернили памятник Екатерине II в Одессе.
В российском МИД сообщили, что Москва продолжит поднимать проблему сноса памятников советским воинам-освободителям в странах Европы в международных организациях.