Стремоусов заявил, что в Херсоне нет ограничений для жителей города

В Херсоне на данный момент нет новых ограничений для жителей города. Об этом сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В новом видео он не подтвердил информацию, что в городе вводят круглосуточный комендантский час.

«В городе Херсоне нет никаких ограничений, которые ограничивают жизнь города. В городе работают правоохранительные органы, и жизнь продолжается», — заявил Стремоусов в видеообращении в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мирных жителей Херсона необходимо вывезти из наиболее опасных районов зоны боевых действий.