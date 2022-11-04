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Стремоусов заявил, что в Херсоне нет ограничений для жителей города

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В Херсоне на данный момент нет новых ограничений для жителей города. Об этом сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил, что в Херсоне нет ограничений для жителей города
  • РИА Новости

В новом видео он не подтвердил информацию, что в городе вводят круглосуточный комендантский час.

«В городе Херсоне нет никаких ограничений, которые ограничивают жизнь города. В городе работают правоохранительные органы, и жизнь продолжается», — заявил Стремоусов в видеообращении в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мирных жителей Херсона необходимо вывезти из наиболее опасных районов зоны боевых действий.

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