Стремоусов заявил, что в Херсоне нет ограничений для жителей города
- РИА Новости
В новом видео он не подтвердил информацию, что в городе вводят круглосуточный комендантский час.
«В городе Херсоне нет никаких ограничений, которые ограничивают жизнь города. В городе работают правоохранительные органы, и жизнь продолжается», — заявил Стремоусов в видеообращении в Telegram.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мирных жителей Херсона необходимо вывезти из наиболее опасных районов зоны боевых действий.