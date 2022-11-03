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Стремоусов: вывоз населения с правобережной части Херсонской области продолжается

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Вывоз людей с правобережной части Херсонской области продолжается, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов: вывоз населения с правобережной части Херсонской области продолжается
  • РИА Новости

«Я ещё раз говорю людям, что максимально выезжаем на левый берег. Переправы в плане заезда гражданских лиц в Херсон не работают, а выезд из Херсона организован», — сказал Стремоусов в эфире «Соловьёв Live». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти региона рассчитывают завершить перемещение мирных граждан в течение трёх дней.

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