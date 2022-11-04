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В Херсоне ввели круглосуточный комендантский час

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что для обеспечения безопасности жителей в Херсоне вводится круглосуточный комендантский час.
В Херсоне ввели круглосуточный комендантский час
  • РИА Новости

«В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа — круглосуточно. Только лишь для того, чтобы мы могли отстоять наш город», — сказал он в видеообращении в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мирных жителей Херсона необходимо вывезти из наиболее опасных районов зоны боевых действий.

По словам властей региона, с правобережной части Херсонской области продолжается вывоз людей.

Позднее Стремоусов удалил информацию о введении круглосуточного комендантского часа в Херсоне и сообщил, что власти не вводили никаких новых ограничений для жителей города. По его словам, комендантский час в Херсонской области, как и ранее, действует с 22:00 до 05:00.

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