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МАГАТЭ заявило, что не обнаружило признаков незаявленной ядерной активности на Украине

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам проверки на трёх объектах на Украине на фоне информации о подготовке провокации с «грязной бомбой» заявило, что не обнаружило признаков незаявленной ядерной активности.
МАГАТЭ заявило, что не обнаружило признаков незаявленной ядерной активности на Украине
  • AFP
  • © ALEX HALADA /

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Отмечается, что инспекторы МАГАТЭ «не обнаружили незаявленных ядерной деятельности или материалов».

Проверка проводилась по запросу Киева.

Ранее стало известно, что специалисты МАГАТЭ проведут проверку нескольких объектов на территории Украины в связи с информацией о возможной разработке «грязной бомбы».

Президент России Владимир Путин заявлял о попытках киевского режима замести следы создания «грязной бомбы».

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