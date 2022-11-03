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NYT: официальным лицам США нужно больше участвовать в принятии Киевом военных решений

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Американским официальным лицам необходимо более активно участвовать в принятии киевскими властями военных решений, поскольку Украина может решиться на «стратегически неразумные» поступки, которые приведут к эскалации конфликта. Такое мнение выразил профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан в статье для газеты The New York Times.

По мнению обозревателя, более активная вовлечённость Вашингтона в принимаемые Киевом решения поможет снизить вероятность столкновения России и НАТО.

Ранее заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов заявил, что Североатлантический альянс приближается к опасной черте прямого столкновения с Россией, продолжая поставки вооружений Украине. 

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».

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