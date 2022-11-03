NYT: официальным лицам США нужно больше участвовать в принятии Киевом военных решений
По мнению обозревателя, более активная вовлечённость Вашингтона в принимаемые Киевом решения поможет снизить вероятность столкновения России и НАТО.
Ранее заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов заявил, что Североатлантический альянс приближается к опасной черте прямого столкновения с Россией, продолжая поставки вооружений Украине.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».