Американским официальным лицам необходимо более активно участвовать в принятии киевскими властями военных решений, поскольку Украина может решиться на «стратегически неразумные» поступки, которые приведут к эскалации конфликта. Такое мнение выразил профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан в статье для газеты The New York Times.

По мнению обозревателя, более активная вовлечённость Вашингтона в принимаемые Киевом решения поможет снизить вероятность столкновения России и НАТО.

Ранее заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов заявил, что Североатлантический альянс приближается к опасной черте прямого столкновения с Россией, продолжая поставки вооружений Украине.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».