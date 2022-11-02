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В Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии

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В областном отделении энергохолдинга ДТЭК «Киевские региональные электросети» заявили, что в Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии.
В Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии
  • РИА Новости

Соответствующее заявление компания опубликовала в своих соцсетях.

«Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, НЭК Укрэнерго дал распоряжение провести экстренные отключения. Мы начинаем их выполнять уже сейчас», — цитирует сообщение РИА Новости.

Необходимость экстренных отключений в компании объяснили значительно возросшим потреблением электроэнергии. 

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко прокомментировал ситуацию с энергосистемой Украины.

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