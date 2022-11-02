В Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии

В областном отделении энергохолдинга ДТЭК «Киевские региональные электросети» заявили, что в Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии.

РИА Новости

Соответствующее заявление компания опубликовала в своих соцсетях. «Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, НЭК Укрэнерго дал распоряжение провести экстренные отключения. Мы начинаем их выполнять уже сейчас», — цитирует сообщение РИА Новости. Необходимость экстренных отключений в компании объяснили значительно возросшим потреблением электроэнергии. Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко прокомментировал ситуацию с энергосистемой Украины.