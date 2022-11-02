В Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии
- РИА Новости
Соответствующее заявление компания опубликовала в своих соцсетях.
«Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, НЭК Укрэнерго дал распоряжение провести экстренные отключения. Мы начинаем их выполнять уже сейчас», — цитирует сообщение РИА Новости.
Необходимость экстренных отключений в компании объяснили значительно возросшим потреблением электроэнергии.
Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко прокомментировал ситуацию с энергосистемой Украины.