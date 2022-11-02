Власти Черкасской области сообщили о попадании по объекту инфраструктуры в регионе

В Черкасской области Украины сообщили о попадании по объекту инфраструктуры в регионе.

Об этом заявил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, ночью в регионе были сбиты два беспилотника.

«Один попал в объект инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали», — заявил Табурец.

1 ноября Минобороны России сообщило, что после нанесения массированного удара 31 октября было существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские вооружённые силы эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника.