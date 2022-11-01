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Эксперты посоветовали украинцам в случае отсутствия отопления переезжать в сёла

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Жителям городов Украины, возможно, будет целесообразно переезжать из городов в сельские дома с печным отоплением, чтобы пережить зиму. Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на экспертов.
Эксперты посоветовали украинцам в случае отсутствия отопления переезжать в сёла
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksii Chumachenko/SOPA Images/LightRocket

«Понятно, что, если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации», — сказал аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Как считают специалисты, переезд в сёла и обогрев альтернативным сырьём, например дровами, может помочь не замёрзнуть в холодную зиму.

«Для многих населённых пунктов некоторых регионов... особых альтернатив по отопительному сезону нет — только массовые пункты обогрева и буржуйки», — цитирует РИА Новости экспертов.

Ранее отправленный в отставку глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью немецкой газете Handelsblatt назвал предстоящую зиму «худшей в истории Украины», поскольку ожидаются серьёзные проблемы с электричеством и отоплением.

Как писала британская газета The Telegraph со ссылкой на мэра Виталия Кличко, киевские власти просят Запад срочно направить в украинскую столицу одеяла и генераторы.

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