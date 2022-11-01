Узнать больше

Рогов: более 200 спецназовцев ВСУ в Запорожье отрабатывают высадку десанта

Короткая ссылка
Более 200 военнослужащих сил Специальных операций ВСУ проводят тренировки по высадке десанта на территории комбината «Звезда» в Запорожье.
Рогов: более 200 спецназовцев ВСУ в Запорожье отрабатывают высадку десанта
  • Legion-Media

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Комбинат «Звезда» — это место тренировки бойцов ССО. Там больше двух сотен», — цитирует его ТАСС.

Рогов рассказал, что тренировки проходят на причале предприятия.

Ранее он заявил о потерях боевиков ВСУ при попытке высадиться в районе Запорожской АЭС.

По его словам, число боевых лодок, участвовавших в попытке высадки украинского десанта, уточняется.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить