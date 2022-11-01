Рогов: более 200 спецназовцев ВСУ в Запорожье отрабатывают высадку десанта

Более 200 военнослужащих сил Специальных операций ВСУ проводят тренировки по высадке десанта на территории комбината «Звезда» в Запорожье.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Комбинат «Звезда» — это место тренировки бойцов ССО. Там больше двух сотен», — цитирует его ТАСС.

Рогов рассказал, что тренировки проходят на причале предприятия.

Ранее он заявил о потерях боевиков ВСУ при попытке высадиться в районе Запорожской АЭС.

По его словам, число боевых лодок, участвовавших в попытке высадки украинского десанта, уточняется.