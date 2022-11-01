Зеленский заявил о подписании декларации о членстве в НАТО с Чехией

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подписании декларации о членстве Украины в НАТО с премьером Чехии Петром Фиалой.

«Сегодня подписаны несколько важных документов. Особенно отмечу нашу совместную декларацию о членстве в НАТО», — сказал Зеленский в своём обращении, размещённом в Telegram.

Он отметил, что это первый документ, принятый в рамках ускорения евроатлантической интеграции Украины.

По его словам, украинская сторона нацелена на подписание подобных документов с другими странами.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани выразил уверенность, что украинский кризис стал следствием провокационных действий Соединённых Штатов и НАТО.