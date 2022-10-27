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Путин: расширение НАТО было для России неприемлемым

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Президент России Владимир Путин прокомментировал причины начала спецоперации на Украине.
Путин: расширение НАТО было для России неприемлемым
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Что произошло: я уже не говорю про расширение НАТО за счёт Украины, которое было абсолютно неприемлемым для нас, и все это знали, но просто напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности... Нас просто послали подальше», — сказал Путин.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани выразил уверенность, что украинский кризис стал следствием провокационных действий Соединённых Штатов и НАТО.

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