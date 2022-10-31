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СК проверит видео с наездом украинских танкистов на раненого солдата

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Российские следователи проверят обстоятельства преступления украинских военных, которые наехали на танке на раненого российского солдата, сообщил Следственный комитет.
СК проверит видео с наездом украинских танкистов на раненого солдата
  • РИА Новости

«Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям ВСУ... В сети Интернет распространяется видео, на котором украинский танк переезжает российского раненого солдата, при этом движение танка корректируется с квадрокоптера», — говорится в сообщении СК.

Также стало известно, что украинские националисты «нанесли не менее девяти ударов ножом военному ДНР», когда он находился у боевиков, пишет пресс-служба ведомства.

Как ранее заявил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов, способ ведения боевых действий со стороны ВСУ образует состав военных преступлений.

Следователи российского СК уже закончили расследование 116 уголовных дел по фактам преступлений украинских военных против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.

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