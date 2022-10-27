Узнать больше

МИД России: манера ведения Украиной боевых действий образует состав военных преступлений

Короткая ссылка
Способ ведения боевых действий со стороны ВСУ образует состав военных преступлений, заявил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.
МИД России: манера ведения Украиной боевых действий образует состав военных преступлений
  • РИА Новости

«Термин «террористические методы» действительно используется нами для описания манеры ведения украинской стороной военных действий», — цитирует его РИА Новости.

Сыромолотов уточнил, что речь идёт об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Эти действия образуют состав военных преступлений и «не имеют никакого отношения к терроризму как общеуголовному преступлению», заключил он.

18 октября комиссия Совета по правам человека ООН заявила о минимум двух преступлениях Вооружённых сил Украины против пленных российских военнослужащих.

17 октября Минобороны России сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан.

При этом Россия передала Киеву 108 женщин — военнослужащих ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить