МИД России: манера ведения Украиной боевых действий образует состав военных преступлений

Способ ведения боевых действий со стороны ВСУ образует состав военных преступлений, заявил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.

«Термин «террористические методы» действительно используется нами для описания манеры ведения украинской стороной военных действий», — цитирует его РИА Новости.

Сыромолотов уточнил, что речь идёт об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Эти действия образуют состав военных преступлений и «не имеют никакого отношения к терроризму как общеуголовному преступлению», заключил он.

18 октября комиссия Совета по правам человека ООН заявила о минимум двух преступлениях Вооружённых сил Украины против пленных российских военнослужащих.

17 октября Минобороны России сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан.

При этом Россия передала Киеву 108 женщин — военнослужащих ВСУ.