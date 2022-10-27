МИД России: манера ведения Украиной боевых действий образует состав военных преступлений
- РИА Новости
«Термин «террористические методы» действительно используется нами для описания манеры ведения украинской стороной военных действий», — цитирует его РИА Новости.
Сыромолотов уточнил, что речь идёт об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Эти действия образуют состав военных преступлений и «не имеют никакого отношения к терроризму как общеуголовному преступлению», заключил он.
18 октября комиссия Совета по правам человека ООН заявила о минимум двух преступлениях Вооружённых сил Украины против пленных российских военнослужащих.
17 октября Минобороны России сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан.
При этом Россия передала Киеву 108 женщин — военнослужащих ВСУ.