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В Харьковской области анонсировали отключения электроэнергии с 31 октября

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С 31 октября в Харьковской области начнутся отключения электроэнергии, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
В Харьковской области анонсировали отключения электроэнергии с 31 октября
  • РИА Новости

«С завтрашнего дня в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии. Совместно с облэнерго разработали график, чтобы минимизировать дискомфорт харьковчан», — сообщил он в своём Telegram-канале.

По словам Синегубова, всего планируется организовать 12 очередей отключения продолжительностью по три часа.

Ранее в ДТЭК «Киевские региональные электросети» сообщили о введении в Киевской области чрезвычайных ограничений электроснабжения на неопределённый срок.

По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.

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