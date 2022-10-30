ВС России уничтожили германскую РСЗО MARS-2 в Николаевской области
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Мешково-Погорелово Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня MARS-2», — говорится в сводке военного ведомства.
Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе визита на Украину рассказал об обещании, данном украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, передать Киеву две РСЗО MARS и четыре гаубицы.