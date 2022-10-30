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Разведка Украины выясняет, причастна ли украинская компания к созданию «иранских дронов»

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В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины пытаются выяснить, причастна ли украинская компания к созданию «иранских дронов», после того, как в аппарате обнаружили компонент украинского производства.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал 5.ua.

Уточняется, что помимо украинского компонента в аппарате обнаружены американские, японские, китайские, шведские и австрийские комплектующие.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого заявил, что позиция Ирана по Украине предусматривает отказ от передачи оружия сторонам конфликта.

До этого официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США не исключают никаких вариантов борьбы с поставками оружия из Ирана в другие страны.

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