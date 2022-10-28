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Госдеп: США не исключают никаких вариантов борьбы с поставками оружия из Ирана

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Власти США не исключают никаких вариантов борьбы с поставками оружия из Ирана в другие страны. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Госдеп: США не исключают никаких вариантов борьбы с поставками оружия из Ирана
  • AP

По его словам, у США «есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер».

Он добавил, что в Вашингтоне намерены «использовать все инструменты» и «не собираются ничего оставлять без внимания».

«И в конечном итоге мы сделаем всё возможное, чтобы предотвратить угрозу, которую представляет собой эта злонамеренная деятельность», — цитирует Прайса ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что из-за позиции Тегерана перспективы скорого достижения ядерной сделки с Ираном не просматриваются.

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