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МИД Ирана: Тегеран отказывается поставлять оружие сторонам конфликта на Украине

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что позиция Тегерана в отношении событий на Украине основывается на принципе отказа от отправки оружия конфликтующим сторонам.

«Наша политика в отношении событий на Украине основывается на принципах уважения территориальной целостности стран, отказа от отправки оружия конфликтующим сторонам, необходимости прекращения военных действий», — сообщил МИД Ирана в своём Telegram-канале.

Министр иностранных дел Ирана также опроверг информацию о передаче Тегераном России беспилотников, сообщив о готовности к проведению встреч с участием военных экспертов для обсуждения этих вопросов.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США не исключают никаких вариантов борьбы с поставками оружия из Ирана в другие страны.

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