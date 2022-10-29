МИД Ирана: Тегеран отказывается поставлять оружие сторонам конфликта на Украине

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что позиция Тегерана в отношении событий на Украине основывается на принципе отказа от отправки оружия конфликтующим сторонам.

«Наша политика в отношении событий на Украине основывается на принципах уважения территориальной целостности стран, отказа от отправки оружия конфликтующим сторонам, необходимости прекращения военных действий», — сообщил МИД Ирана в своём Telegram-канале.

Министр иностранных дел Ирана также опроверг информацию о передаче Тегераном России беспилотников, сообщив о готовности к проведению встреч с участием военных экспертов для обсуждения этих вопросов.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США не исключают никаких вариантов борьбы с поставками оружия из Ирана в другие страны.