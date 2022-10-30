Военный эксперт Касс призвал США сократить финансовую и военную помощь Украине

Эксперт в сфере обороны Харрисон Касс в статье для 19FortyFive выразил уверенность, что Соединённым Штатам необходимо пересмотреть стратегию по украинскому конфликту, сократив финансовую и военную помощь Украине.

По мнению аналитика, продолжение поставок вооружения Киеву со стороны Вашингтона ведёт к ещё большей эскалации конфликта.

«Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования?» — пишет Касс.

Эксперт выступил за немедленный запуск переговорного процесса.

Ранее член палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что оборонно-промышленный комплекс страны разрушен, в связи с чем американская сторона не может быстро производить оружие.