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Кличко сообщил о поставках нового ПВО в Киев

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о поставке новой системы ПВО в украинскую столицу.
Кличко сообщил о поставках нового ПВО в Киев
  • Gettyimages.ru
  • © John Moore

«Новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу. Воздух будет более защищённым», — сказал он в эфире телеканала «Киев».

Видеозапись размещена на странице украинского СМИ в Fаcebook*.

Ранее Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн.

Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх уточнила, что в новый пакет помощи Киеву войдут ракеты для HIMARS, снаряды и броневики.

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