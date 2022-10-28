Кличко сообщил о поставках нового ПВО в Киев
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«Новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу. Воздух будет более защищённым», — сказал он в эфире телеканала «Киев».
Видеозапись размещена на странице украинского СМИ в Fаcebook*.
Ранее Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн.
Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх уточнила, что в новый пакет помощи Киеву войдут ракеты для HIMARS, снаряды и броневики.
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