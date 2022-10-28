Кличко сообщил о поставках нового ПВО в Киев

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о поставке новой системы ПВО в украинскую столицу.

«Новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу. Воздух будет более защищённым», — сказал он в эфире телеканала «Киев».

Видеозапись размещена на странице украинского СМИ в Fаcebook*.

Ранее Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн.

Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх уточнила, что в новый пакет помощи Киеву войдут ракеты для HIMARS, снаряды и броневики.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.