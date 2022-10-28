Пентагон: в новый пакет помощи Киеву войдут ракеты для HIMARS, снаряды и броневики

Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что в новый пакет помощи Киеву войдут ракеты для HIMARS, снаряды и броневики.

«В пакет вошли дополнительная амуниция для систем HIMARS, 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм», — цитирует её ТАСС.

Также США передадут Киеву 2 тыс. снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования и более 1,3 тыс. противотанковых систем.

Кроме того, будут переданы 125 броневиков Humvee, стрелковое оружие и боеприпасы к нему, а также четыре спутниковых антенны для связи.

Ранее Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн.