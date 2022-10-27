Вице-премьер Молдавии спрогнозировал веерные отключения электроэнергии в стране
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«Мы рассматриваем разные сценарии развития событий. По самому мрачному прогнозу, веерные отключения электричества произойдут по всей республике по графику. В последнюю очередь будут отключаться крупные города, включая Кишинёв», — цитирует его РИА Новости.
Он также допустил повышение тарифов на электричество с 1 ноября.
«Если возникнет такая необходимость, национальному регулятору придётся вводить новые тарифы. Они вступят в силу с 1 ноября», — подчеркнул Спыну.
Ранее Спыну предупредил о грядущем дефиците электроэнергии в республике.
Также правоохранительные органы Молдавии призвали жителей страны не выходить на улицу в тёмное время суток из-за решения властей отключать уличное освещение.