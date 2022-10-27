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Вице-премьер Молдавии спрогнозировал веерные отключения электроэнергии в стране

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Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в эфире кишинёвского телеканала ТВ-8 заявил, что страна в ноябре может столкнуться с ещё большим энергетическим кризисом, в результате чего в стране начнутся веерные отключения электричества.
Вице-премьер Молдавии спрогнозировал веерные отключения электроэнергии в стране
  • Gettyimages.ru
  • © VisionsofAmerica/Joe Sohm

«Мы рассматриваем разные сценарии развития событий. По самому мрачному прогнозу, веерные отключения электричества произойдут по всей республике по графику. В последнюю очередь будут отключаться крупные города, включая Кишинёв», — цитирует его РИА Новости.

Он также допустил повышение тарифов на электричество с 1 ноября.

«Если возникнет такая необходимость, национальному регулятору придётся вводить новые тарифы. Они вступят в силу с 1 ноября», — подчеркнул Спыну.

Ранее Спыну предупредил о грядущем дефиците электроэнергии в республике.

Также правоохранительные органы Молдавии призвали жителей страны не выходить на улицу в тёмное время суток из-за решения властей отключать уличное освещение.

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