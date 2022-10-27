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Бывший посол Украины Мельник потребовал от Германии лазерное оружие, сбивающее беспилотники

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Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Берлина предоставить Киеву лазерное оружие, которое способно сбивать беспилотники.
Бывший посол Украины Мельник потребовал от Германии лазерное оружие, сбивающее беспилотники
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

В своём Twitter он написал, что «Украине срочно необходимо это современное высокотехнологичное оружие, чтобы сбивать смертоносные российские ракеты и беспилотники-камикадзе».

Мельник сопроводил свой пост ссылкой на материал немецкой газеты Welt, в котором сообщается, что бундесвер впервые провёл успешное испытание, сбив беспилотники из лазерного оружия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский увеличил на 386,9 млрд гривен ($10,5 млрд) расходы на безопасность и оборону страны.

Кроме того, 25 октября Зеленский заявил, что украинские власти надеются на поставки систем противовоздушной обороны из Италии, Франции, Германии и других стран.

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