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Власти Эстонии лишат права на оружие проживающих в стране граждан России и Белоруссии

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Власти Эстонии заявили, что лишат обладателей паспортов России и Белоруссии, проживающих в республике, права на владение оружием с 1 декабря 2022 года.
Власти Эстонии лишат права на оружие проживающих в стране граждан России и Белоруссии
  • Gettyimages.ru
  • © Eloi_Omella

Об этом информирует ТАСС.

«Право на оружие утратят все лица, которые не имеют гражданства Эстонии, другой страны Евросоюза или государства — члена НАТО», — цитирует агентство министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.

Он отметил, что решение вступит в силу 1 декабря 2022 года и коснётся 683 граждан других государств, а также 595 неграждан, то есть лиц, которые приехали в Эстонию в советские годы, и их детей, не имеющих гражданства республики.

В материале уточняется, что выплата компенсаций за конфискацию более 3,7 тыс. единиц оружия обойдётся государству примерно в €700 тыс. (почти 43 млн рублей).

В конце августа вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что 4,5 тыс. россиян могут лишиться недвижимости в республике из-за визовых ограничений и невозможности оплачивать долги.

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