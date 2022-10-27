В офисе Зеленского заявили о поражении «значимого» энергетического объекта на Украине
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«Ночью были попадания в большой энергетический объект в одной из областей, из-за этого у нас большой дефицит в центральном регионе», — цитирует его РИА Новости.
По словам Тимошенко, из-за этого в центральном районе страны происходят экстренные отключения электроэнергии.
Ранее украинская компания «Укрэнерго» сообщила, что оборудование магистральной сети энергосистемы повреждено в Киевской, Черниговской и Житомирской областях Украины, вводятся ограничения на потребление электроэнергии.
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что в результате ночного обстрела был повреждён объект инфраструктуры в окрестностях подконтрольного Украине Запорожья.