В офисе Зеленского заявили о поражении «значимого» энергетического объекта на Украине

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ночью был поражён значимый энергетический объект на Украине.

«Ночью были попадания в большой энергетический объект в одной из областей, из-за этого у нас большой дефицит в центральном регионе», — цитирует его РИА Новости.

По словам Тимошенко, из-за этого в центральном районе страны происходят экстренные отключения электроэнергии.

Ранее украинская компания «Укрэнерго» сообщила, что оборудование магистральной сети энергосистемы повреждено в Киевской, Черниговской и Житомирской областях Украины, вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что в результате ночного обстрела был повреждён объект инфраструктуры в окрестностях подконтрольного Украине Запорожья.