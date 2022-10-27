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Минобороны: ВС России сорвали наступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях

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Министерство обороны России сообщило, что Вооружённые силы России сорвали наступление украинских подразделений в Херсонской и Николаевской областях.
Минобороны: ВС России сорвали наступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По данным российского оборонного ведомства, тактические группы украинских войск атаковали позиции российских войск в направлении населённых пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.

Отмечается, что наступление ВСУ было сорвано в результате огневого поражения. 

В Минобороны добавили, что украинские подразделения отброшены на исходные рубежи. 

Отмечается, что ВС России уничтожили более 60 украинских военных, шесть бронированных машин и семь автомобилей.

23 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили до 125 военных украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооружённые силы Украины несут большие потери на Херсонском направлении. 

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