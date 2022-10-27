Rebelión: несколько поколений украинцев будут выплачивать взятые Киевом кредиты
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Об этом сообщает издание Rebelión.
«Страны НАТО предоставляют (Украине. — RT) многомиллиардные кредиты, которые Киеву придётся погашать в будущем под привычные проценты и украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для погашения старых кредитов украинским властям придётся брать новые «на ещё более грабительских условиях».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина в 2022 году получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.
Она также заявила о готовности ЕС финансировать Украину на уровне €1,5 млрд ежемесячно, что составит около €18 млрд в 2023 году.
17 октября министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.