РИА Новости: Украина изготовила муляж ракеты «Искандер» для провокации с «грязной бомбой»

Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой», создав муляж ракеты «Искандер» для её подрыва над Чернобыльской АЭС.

Об этом РИА Новости заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Специалисты «Южмаша» уже изготовили муляж ракеты комплекса «Искандер», головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем «сбить» силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда», — сказал собеседник.

Он также отметил, что муляж сделан на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У».

По его словам, «сбитую» ракету планируется показать западным и украинским СМИ, чтобы убедить западную общественность в виновности России.

Ранее заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в украинских правящих кругах началась «большая суета» из-за получения Россией данных о готовящейся провокации с «грязной бомбой».