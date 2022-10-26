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РИА Новости: Украина изготовила муляж ракеты «Искандер» для провокации с «грязной бомбой»

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Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой», создав муляж ракеты «Искандер» для её подрыва над Чернобыльской АЭС.
РИА Новости: Украина изготовила муляж ракеты «Искандер» для провокации с «грязной бомбой»
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Специалисты «Южмаша» уже изготовили муляж ракеты комплекса «Искандер», головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем «сбить» силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда», — сказал собеседник.

Он также отметил, что муляж сделан на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У».

По его словам, «сбитую» ракету планируется показать западным и украинским СМИ, чтобы убедить западную общественность в виновности России.

Ранее заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в украинских правящих кругах началась «большая суета» из-за получения Россией данных о готовящейся провокации с «грязной бомбой».

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